Due città ucraine, Zaporizhzhia e Kharkiv, sono state colpite ieri notte da attacchi con droni. La Russia ha lanciato le offensive in rapida successione, creando panico tra la popolazione. Nessuno sa ancora quanti danni siano stati fatti, ma le esplosioni hanno svegliato molti residenti, che sono scappati cercando rifugio. La situazione resta tesa e le autorità stanno monitorando gli sviluppi.

Notte di panico a Zaporizhzhia e Kharkiv, due città del sud e del nord dell’Ucraina, colpite in successione da un’ondata di attacchi con droni lanciati dalla Russia. L’offensiva, avvenuta intorno alle 23.30 ora locale, ha devastato quartieri residenziali e messo in ginocchio i sistemi di emergenza. A Zaporizhzhia, nel distretto di Krasnoarmeysky, un edificio di otto piani è stato colpito al terzo piano da un drone incendiario: l’esplosione ha distrutto una parte della facciata, provocando l’evacuazione immediata di oltre cento persone. I vigili del fuoco sono arrivati in meno di dieci minuti, ma il fuoco si è propagato rapidamente lungo le scale, costringendo gli operatori a entrare in edifici già parzialmente crollati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attacchi con droni su città ucraine: Zaporizhzhia e Kharkiv colpite in successione

La notte in Ucraina si è riempita di suoni di sirene e esplosioni.

