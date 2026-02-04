Atletico Ascoli Nonni torna a casa
L’Atletico Ascoli torna a giocare davanti ai propri tifosi. Dopo il pareggio a Monticelli contro il Termoli, la squadra di Nonni si prepara per due partite di fila in casa, al Del Duca. I giocatori vogliono sfruttare il fattore campo per mettere punti importanti in classifica.
Si torna al Del Duca. Dopo la sfida pareggiata a Monticelli contro il Termoli, l’ Atletico Ascoli avrà ora due gare casalinghe consecutive. Domenica arriverà il San Marino quint’ultimo in classifica e poi la domenica di Carnevale i bianconeri ospiteranno il Castelfidardo attuale fanalino di coda con 12 punti. Dopo la contemporaneità con il match dell’Ascoli Calcio contro il Perugia dieci giorni fa ora il calendario di Serie C prevede per la compagine di Mister Tomei due sfide esterne a Pineto e a Bra, inframezzate dall’incontro di Giovedì Grasso 12 febbraio contro la Torres nel turno infrasettimanale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
