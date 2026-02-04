Atleti in cattedra Al liceo Mapelli storie di coraggio

Questa mattina al liceo scientifico sportivo Achille Mapelli di Monza si sono svolte le prime cerimonie ufficiali delle Olimpiadi studentesche. Gli studenti hanno ascoltato le storie di Gabriele Lanza, atleta di Para Ice Hockey, e Alfredo Di Cosmo, che ha gareggiato nel wheelchair tennis e corre anche in auto. L’evento ha coinvolto anche i ragazzi del San Giuseppe Villoresi, creando un momento di grande emozione tra i giovani atleti e i loro insegnanti.

È stato il liceo scientifico sportivo Achille Mapelli a dare il via agli eventi olimpici a Monza. Ieri gli studenti, insieme ai ragazzi del San Giuseppe Villoresi, hanno ascoltato le testimonianze di Gabriele Lanza, atleta di Para Ice Hockey, e Alfredo Di Cosmo, atleta di wheelchair tennis e pilota automobilistico. “In attesa dei Giochi invernali” era l’incontro promosso da Inail Lombardia con il patrocinio del Comune di Monza. Obiettivo: avvicinare gli studenti ai valori profondi dello sport, con particolare attenzione ai temi della disabilità. Naturale il collegamento con il professore Antonio Maglio, padre delle Paralimpiadi e medico dell’Inail. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Atleti in cattedra. Al liceo Mapelli storie di coraggio Approfondimenti su Mapelli Mapelli Test Medicina, Burioni sale in cattedra sui social e umilia gli studenti: io l’avrei superato al liceo, vergognatevi Nel dibattito sui social riguardante il test di Medicina, Burioni si è scagliato contro gli studenti, suscitando polemiche. “Storie d’impresa” al via con Coraggio della restanza e un’esortazione di puntare sulla formazione Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mapelli Mapelli Argomenti discussi: Atleti in cattedra. Al liceo Mapelli storie di coraggio; Olimpiadi, già arrivate le prime delegazioni con atleti e staff: Usa, Austria, Germania, Svizzera, Canada, Slovacchia e Slovenia. Sport invernali e olimpiadi: i prof del Cai di Monza in cattedra al MapelliAlla scoperta dello sci di discesa e lo sci alpinismo con il Cai di ... msn.com A lezione di sicurezza stradale. Sale in cattedra a Meda l’atleta paralimpico OssolaResponsabilità e prevenzione dei rischi: l’iniziativa dedicata ai giovani ... msn.com Esordio stagionale: gli Aquilotti in campo a Vasto! I nostri piccoli atleti sono scesi sul parquet per il debutto in campionato, affrontando una prova intensa e impegnativa. In campo abbiamo visto ottime risposte e, soprattutto, la grinta e l'emozione di - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.