Atleta di tennis | intervento raro con cartilagine donata da donatore deceduto per ripristinare movimento del ginocchio

Jennifer Brady, ex finalista degli Australian Open, si racconta per la prima volta dopo l’intervento al ginocchio. L’atleta ha spiegato di aver subito un’operazione rara, con cartilagine donata da un donatore deceduto, per poter tornare a muoversi in campo. La sua storia sembra uscita da un film, ma è tutto vero: anni di dolore e un intervento che le ha cambiato la vita. Ora, dopo il recupero, spera di rimettersi in gioco.

Jennifer Brady, ex finalista degli Australian Open del 2021, ha raccontato in un’intervista al *Changeover Podcast* un percorso di ritorno al tennis che sembra uscito da un film: un ginocchio distrutto da anni di carico agonistico, un intervento chirurgico raro e un trapianto di cartilagine proveniente da un donatore deceduto. L’atleta statunitense, 29 anni, ha deciso di parlare con franchezza dopo il suo rientro sul circuito WTA, con una vittoria nel torneo W100 di San Diego, dove ha superato la serba Katarina Jokic con un doppio 6-4 e 6-3. Il suo percorso, però, non è stato solo una questione di allenamento e motivazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

