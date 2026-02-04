ast bilancio da oltre 643 milioni meno investimenti sulle tecnologie

La Ast di Macerata ha presentato il bilancio di previsione 2026, che si aggira oltre i 643 milioni di euro. I fondi sono destinati principalmente a coprire le spese correnti, mentre gli investimenti nelle tecnologie sembrano essere in calo rispetto agli anni precedenti. La situazione desta preoccupazione tra i lavoratori e le associazioni di categoria, che chiedono maggiore attenzione per il futuro dell’azienda.

"Le risorse assegnate all’Ast di Macerata permettono la definizione di un bilancio di previsione 2026 di 643.086.770 euro". È quanto scrive il direttore generale, Alessandro Marini, nella relazione che accompagna l’approvazione del documento su cui poggia l’attività sanitaria della nostra provincia. Si tratta di una somma derivante dal budget stabilito dalla Regione, in lieve crescita rispetto al 2025, all’interno della quale sono calcolate anche le entrate proprie previste in circa 13,6 milioni. E ci sono anche i costi della mobilità passiva extraregionale e internazionale, vale a dire quelli legati ai cittadini che vanno a curarsi fuori, che valgono 29,5 milioni, a fronte di una mobilità attiva – chi viene a curarsi da noi – di quasi 18 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

