Assolto in appello dall' accusa di maltrattamenti alla ex non vede i figli da 5 anni

4 feb 2026

Dopo essere stato condannato in primo grado a due anni di carcere per maltrattamenti, l’uomo è stato assolto in appello. Da cinque anni non vede più i figli. La vicenda si trascina tra accuse e sentenze, ma ora il suo percorso giudiziario si conclude con questa decisione.

BRINDISI - Era stato condannato in primo grado a due anni di reclusione con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della ex moglie. A distanza di tre anni arriva l'assoluzione in appello, con la formula "perché il fatto non sussiste". Protagonista della vicenda è un 50enne residente nel.

