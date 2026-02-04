Assolto in appello dall' accusa di maltrattamenti alla ex non vede i figli da 5 anni
Dopo essere stato condannato in primo grado a due anni di carcere per maltrattamenti, l’uomo è stato assolto in appello. Da cinque anni non vede più i figli. La vicenda si trascina tra accuse e sentenze, ma ora il suo percorso giudiziario si conclude con questa decisione.
BRINDISI - Era stato condannato in primo grado a due anni di reclusione con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della ex moglie. A distanza di tre anni arriva l'assoluzione in appello, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Protagonista della vicenda è un 50enne residente nel.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Brindisi Ex
Assolto dall'accusa di maltrattamenti in famiglia
Assolto ad Avellino dall’accusa di maltrattamenti alla madre: il tribunale esclude il reato
Il Tribunale di Avellino ha assolto un uomo dall’accusa di maltrattamenti in famiglia, escludendo la fondatezza del reato.
Ultime notizie su Brindisi Ex
Argomenti discussi: Assolto in Appello il prof 65enne fotografato mentre bacia nel bagno della scuola una studentessa 16enne: Era innamorato; Atti sessuali su una studentessa di 16 anni, prof assolto in appello. L’avvocato: Era innamorato; Bari, assolto in appello Alceste Cavallari: Non escluse con l’inganno l’ex moglie da una società; Professore assolto dopo aver baciato un'allieva 16enne nei bagni.
Assolto in appello dall'accusa di maltrattamenti alla ex, non vede i figli da 5 anniIl fatto scatenante un incontro a un campo sportivo: l'uomo aveva chiesto alla donna di poterli vedere. Ora lotta con la giustizia: il tribunale civile gli ha concesso gli incontri, ma ancora non ... brindisireport.it
Rapina in tabaccheria a Rossano: assolti in Appello tre giovani accusati di ricettazione | DETTAGLILa Corte di Appello di Catanzaro ha assolto tre giovani di Rossano accusati di ricettazione a seguito della rapina di una tabaccheria dello scalo di Rossano, difesi dagli Avvocati Gianluigi Zicarelli, ... strettoweb.com
Annaffiava la cannabis per Walter De Benedetto, assolto in appello l'amico - facebook.com facebook
Omicidio Pasquarelli, Fiori assolto anche in appello x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.