Assegno unico 2026 | tutti i chiarimenti sulla presentazione della domanda e sull' aggiornamento degli importi

L’Inps ha pubblicato le istruzioni per richiedere l’assegno unico nel 2026. I genitori devono presentare la domanda online, seguendo le nuove procedure, e aggiornare gli importi in base alle variazioni della situazione familiare. Le scadenze sono ormai vicine, e chi ha già ricevuto l’assegno dovrà verificare eventuali modifiche per evitare ritardi. La procedura è più semplice rispetto agli anni scorsi, ma bisogna prestare attenzione ai dettagli indicati dall’ente previdenziale.

Assegno unico 2026: tutti i chiarimenti sulla presentazione della domanda e sull'aggiornamento degli importi. L'INPS, con la circolare n.7 del 30 gennaio 2026, conferma la validità in continuità delle domande di Assegno Unico Universale (AUU) in stato “accolta” presentate negli anni precedenti al 2026 e, relativamente al medesimo anno, comunica i valori degli importi e delle maggiorazioni dell’AUU, nonché le relative soglie ISEE. Per il 2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica in stato "accolta ". La prestazione sarà erogata d'ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno unico 2026: tutti i chiarimenti sulla presentazione della domanda e sull'aggiornamento degli importi Approfondimenti su Assegno Unico 2026 Assegno unico 2026: ecco i chiarimenti sulla presentazione della domanda e sull'aggiornamento degli importi L’INPS ha pubblicato una circolare con chiarimenti sulla domanda dell’Assegno Unico 2026. Assegno unico, come cambiano gli importi nel 2026? Governo al lavoro sull’aggiornamento delle cifre, ecco tutte le simulazioni Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Assegno Unico 2026: Tutti i Segreti per Ricevere il Massimo Ultime notizie su Assegno Unico 2026 Argomenti discussi: Assegno unico, rebus per capire quanto spetta: tutti gli importi 2026; Assegno unico 2026, novità nel calcolo Isee: quanto spetta e come cambiano gli importi; Assegno unico 2026: cosa cambia, quando arrivano i nuovi importi; Assegno unico 2026, in arrivo gli aumenti: quando arrivano, tabelle Inps. Assegno unico, rebus per capire quanto spetta: tutti gli importi 2026Rinnovo dell’Isee entro il 28 febbraio per evitare la quota minima, ma con la riforma e l’esclusione dei contributi già percepiti, il valore decisivo non coincide con quello dell’attestazione ordinari ... ilsole24ore.com Assegno Unico febbraio 2026: il calendario dei pagamenti e chi rischia lo slittamentoAssegno Unico, pagamenti di febbraio 2026: ecco il calendario e chi rischia lo slittamento. Modalità di erogazione e Decadenza ... quotidianodiragusa.it Buona sera domanda se si cambia residenza di un figlio a carico minorenne si perde il diritto all'assegno unico E occorre rifare l'ise - facebook.com facebook Assegno unico, per i “vecchi” non serve la nuova domanda: gli importi e le maggiorazioni 2026 x.com

