Assegno di divorzio svolta della Cassazione | non basta la disparità di reddito E i soldi vanno restituiti

La Corte di Cassazione ha deciso che non basta più la semplice disparità di reddito tra ex coniugi per ottenere l’assegno di divorzio. La sentenza, definita rivoluzionaria, cambia le regole del gioco e potrebbe portare a richieste di restituzione dei soldi già versati. La decisione mette in discussione vecchie prassi e apre un nuovo fronte nei contenziosi tra ex.

Una “sentenza rivoluzionaria” che potrebbe cambiare il paradigma dei contenziosi tra gli ex coniugi. Una recente pronuncia della Corte Suprema, pubblicata nei giorni scorsi, è destinata a incidere in modo significativo sui criteri di riconoscimento dell’assegno divorzile. Secondo i giudici, non è sufficiente la semplice disparità di reddito tra ex coniugi: è invece necessario dimostrare in maniera concreta che lo squilibrio economico sia la conseguenza diretta di scelte familiari condivise durante il matrimonio. Nel caso esaminato, il tribunale di primo grado aveva riconosciuto all’ex moglie un assegno mensile di 500 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Corte di Cassazione ha deciso che l’assegno di divorzio non è automatico e può essere anche restituito.

L’assegno divorzile dopo le sentenze della Cassazione

