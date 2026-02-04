Assassin of Japan’s former PM Abe appeals life sentence Kyodo reports

Tetsuya Yamagami, l’uomo condannato all’ergastolo per aver ucciso l’ex premier giapponese Shinzo Abe, ha presentato ricorso contro la sentenza. Yamagami, che aveva sparato a Abe nel luglio 2022, ha deciso di impugnare la condanna, ma al momento non si conoscono i dettagli delle motivazioni. La decisione arriva a pochi mesi dalla sentenza definitiva e riaccende il dibattito sulla sicurezza dei politici in Giappone.

TOKYO, Feb 4 (Reuters) - Tetsuya Yamagami, who was sentenced to life imprisonment for fatally shooting former Japanese Prime Minister Shinzo Abe, has appealed the ruling,.

