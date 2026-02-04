Il processo d’appello per l’assalto alla Cgil del 9 ottobre 2021 inizia il 25 febbraio. Fiore, Castellino e Aronica sono i protagonisti del procedimento, che riguarda l’attacco durante la manifestazione ‘no green pass’. La vicenda torna sotto i riflettori, mentre le difese cercano di smontare le accuse.

L'incursione durante la manifestazione 'No green pass' del 9 ottobre 2021. La sentenza prevista a ottobre Al via il 25 febbraio il processo d’Appello per l’assalto alla Cgil avvenuto durante la manifestazione ‘no green pass’ del 9 ottobre del 2021. Nel dicembre 2023 erano stati condannati in primo grado a otto anni e mezzo di reclusione il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e l’ex Nar Luigi Aronica; a otto anni e 7 mesi Giuliano Castellino; a 8 anni e 2 mesi Salvatore Lubrano, Luca Castellini, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa. Nella giornata di martedì 3 febbraio il collegio della prima sezione della Corte d'appello, a cui è stato assegnato il procedimento, ha reso noto alle parti il calendario delle udienze, con le richieste della procura generale fissate per il 25 febbraio.🔗 Leggi su Romatoday.it

La sede della Cgil di Bergamo è stata recentemente vittima di atti vandalici attribuibili ai No Vax.

Assalto no vax alla Cgil: il 25 febbraio processo d'appello a Fiore, Castellino e Aronica

