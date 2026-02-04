Askatasuna Senato dice sì a Piantedosi ma opposizioni restano unite

Il Senato ha dato il via libera a Piantedosi, nonostante le opposizioni restino compatte. I violenti scontri di Torino del 31 gennaio non cambiano molto le loro posizioni sulla politica di sicurezza e sull’intervento in Ucraina. La discussione si sposta ora sulle prossime mosse del governo e sulla risposta alle proteste di piazza.

Roma, 4 feb. (askanews) – I violenti scontri di piazza del 31 gennaio a Torino non hanno sulle opposizioni lo stesso effetto delle discussioni sul riarmo e la guerra in Ucraina. Al Senato Pd, M5S, IV e AVS depositano una risoluzione unitaria sulle comunicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e si presentano congiuntamente davanti ai cronisti con i rispettivi capigruppo. L’obiettivo è rappresentare anche visivamente la scelta di ricompattarsi di fronte a quella che giudicano la “strumentalizzazione” di Governo e maggioranza sui fatti del 31. Qualche leggero malumore lo desta inizialmente, fra gli alleati, il gioco d’anticipo del leader M5S, Giuseppe Conte, che in tv annuncia per primo che i suoi hanno presentato una risoluzione “come M5s” e che “le altre forze di opposizione la condividono”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina a Palazzo Madama si apre una nuova giornata di tensioni sulla sicurezza.

Oggi in Senato il ministro Piantedosi ha affrontato le opposizioni, che hanno attaccato duramente le violenze dei manifestanti durante il corteo per Askatasuna a Torino.

