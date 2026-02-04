Askatasuna risoluzione centrodestra | Condanna per violenze e ogni forma di giustificazione

La maggioranza di governo condanna duramente le violenze avvenute a Torino e in altre manifestazioni. In una dichiarazione ufficiale, i partiti di centrodestra hanno espresso la loro opposizione totale a ogni forma di violenza e di giustificazione di episodi violenti durante le manifestazioni pubbliche. La posizione è chiara: nessuna tolleranza verso comportamenti aggressivi o violenti.

(Adnkronos) – La maggioranza esprime ''la più ferma e incondizionata condanna per le violenze che hanno avuto luogo a Torino e in generale per ogni uso di violenza nelle manifestazioni, nonché verso ogni forma di giustificazione per simili episodi''. E' quanto si legge nella risoluzione del centrodestra che sarà votata in Senato al termine delle . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Askatasuna Centrodestra Askatasuna, la condanna alle violenze Un episodio di violenza ha segnato una svolta nella vicenda. Scontri Torino, la bozza di risoluzione del centrodestra: “Ferma condanna, solidarietà ad agenti” Il Senato condanna duramente le violenze avvenute a Torino durante le manifestazioni. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Giorgia Meloni spinge per un fronte comune sulla sicurezza dopo i fatti di Askatasuna. Vertice a Palazzo Chigi con ministri e vertici delle forze dell’ordine. Il Governo propone alle opposizioni una risoluzione unitaria sul nuovo decreto Sicurezza. - facebook.com facebook Askatasuna,Piantedosi alla Camera:”Il corteo,una resa dei conti con lo Stato.Evitato il peggio". Le mosse del governo sulla sicurezza.Meloni aveva auspicato una "risoluzione unitaria". Ma il Pd:”Non ci sarà ma non per nostra responsabilità”.Domani le nuove x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.