Askatasuna Piantedosi oggi in Senato Scontro con le opposizioni Meloni rilancia su unità

Oggi in Senato il ministro Piantedosi ha affrontato le opposizioni, che hanno attaccato duramente le violenze dei manifestanti durante il corteo per Askatasuna a Torino. La maggioranza insiste sulla risoluzione, mentre il dibattito si anima con le opposizioni che chiedono più fermezza. Meloni intanto rilancia sull’unità nazionale, cercando di stemperare le tensioni.

(Adnkronos) – La maggioranza stringe sulla risoluzione che sarà oggi in Senato sui fatti di Torino, mentre monta lo scontro con le opposizioni dopo le violenze contro le forze dell'ordine durante il corteo per Askatasuna. Il centrodestra ieri sera era intanto alle prese con la limatura del testo, un documento essenziale, viene spiegato ("nulla di clamoroso."), fondato su due punti chiave: la solidarietà agli agenti aggrediti e la netta condanna delle violenze di piazza. "Se l'opposizione fosse saggia voterebbe la risoluzione", le parole di un esponente di primo piano della maggioranza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Giorgia Meloni ha sfidato le opposizioni alla Camera, chiedendo loro di votare un testo unanime contro le violenze di Torino.

Questa mattina a Palazzo Madama si apre una nuova giornata di tensioni sulla sicurezza.

Askatasuna, Piantedosi oggi in Senato. Scontro con le opposizioni, Meloni rilancia su unitàComunicazioni del ministro dopo le polemiche sull'intervento alla Camera. Ed è botta e risposta Meloni-Schlein sull'appello all'unità ... adnkronos.com

Meloni accelera sulla sicurezza, Piantedosi attacca la sinistra. Oggi voto (con scontro) in SenatoNon si può arretrare, servono norme più efficaci. Ma penso ci sia un problema di humus culturale, dice la premier. Sui fatti di Torino il ministro dell'Interno parla alla Camera di connivenze e ipoc ... ilfoglio.it

Askatasuna, Piantedosi: antagonisti hanno coperture politiche. «Grande lavoro, evitati danni ben più gravi» ilsole24ore.com/art/askatasuna… x.com

«Terroristi, squadristi, eversori». Piantedosi in parlamento processa e condanna Askatasuna. E chiunque abbia manifestato a Torino, con l’accusa di complicità. Dalla sicurezza la destra è già passata alla repressione del dissenso. E il ministro di polizia è sen - facebook.com facebook