Le tensioni tra le opposte fazioni si infiammano ancora dopo i disordini a Torino. Malan non fa giri di parole e definisce il comportamento di chi ha portato spranghe e bombe carta come terrorismo urbano. Propone di usare il fermo preventivo come risposta minima. Le opposizioni, invece, mostrano poca voglia di collaborare sul pacchetto sicurezza, mentre le proteste ancora scuotono la città.

Le opposizioni non sembrano smaniose di collaborare sul pacchetto sicurezza dopo la guerriglia di Torino. Almeno a giudicare dalle reazioni scomposte a Montecitorio dopo l’informativa alla Camera. Ora la parola passa al Senato. “Abbiamo manifestato disponibilità a tutte le minoranze a discutere su un testo che fosse per loro accettabile. Rispetto alla solidarietà nei confronti delle forze dell’ordine, al ripristino della legalità per riguarda gli sgomberi in generale, non solo quello di Askatasuna. E invece ci siamo trovati di fronte a una preclusione totale. Andremo, quindi, al voto sulle risoluzioni che saranno presentate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Askatasuna, Malan: “È terrorismo urbano, si utilizzi il fermo preventivo. Per chi porta spranghe e bombe carte è il minimo”

Approfondimenti su Askatasuna Malan

Il ministro Piantedosi parla chiaramente: definisce il comportamento di alcuni manifestanti come terrorismo urbano.

Ultime notizie su Askatasuna Malan

