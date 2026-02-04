Due dei tre manifestanti arrestati durante la manifestazione pro Askatasuna a Torino sono stati scarcerati. La procura ha deciso di non chiedere la carcerazione e ha imposto loro l’obbligo di firma. Restano ancora in custodia, invece, gli altri coinvolti. La protesta si è conclusa con qualche tensione, ma ora la situazione sembra sotto controllo.

Sono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna. Si tratta di Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione è stata presa dalla gip di Torino Irene Giani. Nelle diverse ordinanze ha osservato che quanto avvenuto è stato " guerriglia urbana " preceduta da un'azione "evidentemente preordinata e organizzata" da parte di una frangia dei manifestanti pro Askatasuna. La giudice ha anche fatto cenno alla "brutale aggressione" subito da una troupe della Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Askatasuna, liberati due manifestanti. Niente carcere anche per il presunto aggressore dell'agente

La polizia ha disposto gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto.

La polizia ha fermato un giovane incensurato accusato di aver aggredito un agente con un martello durante il corteo pro Askatasuna.

