Askatasuna il poliziotto aggredito | Impossibile fronteggiare il gruppo un collega mi ha salvato

Alessandro Calista, il poliziotto aggredito durante il corteo a Torino, spiega come si è svolto l’episodio. Racconta di essere stato circondato da un gruppo di manifestanti e di aver avuto paura. Un collega gli è corso in aiuto e lo ha messo in salvo. Calista dice che era difficile gestire la situazione, che è stata improvvisa e violenta.

