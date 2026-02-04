Askatasuna il poliziotto aggredito | Impossibile fronteggiare il gruppo un collega mi ha salvato

Alessandro Calista, il poliziotto aggredito durante il corteo a Torino, spiega come si è svolto l’episodio. Racconta di essere stato circondato da un gruppo di manifestanti e di aver avuto paura. Un collega gli è corso in aiuto e lo ha messo in salvo. Calista dice che era difficile gestire la situazione, che è stata improvvisa e violenta.

(Adnkronos) – Alessandro Calista, il poliziotto accerchiato e aggredito durante il corteo nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, racconta cosa è successo sabato scorso. “Ad un certo punto sono stato spinto e afferrato dalle braccia nonché preso a calci alle spalle venivo trascinato diversi metri più avanti la linea di squadra” mentre durante “alcune cariche di alleggerimento la squadra veniva circondata e bersagliata mediante lanci di pietre, bottiglie, artifici pirotecnici, tombini, martelli e altri oggetti”: è quanto ricostruito dell’aggressione nella querela presentata dal poliziotto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

