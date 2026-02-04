Askatasuna domiciliari al presunto aggressore dell' agente Due liberi con obbligo di firma Salvini | Vergogna

La notizia fa discutere: Angelo Simionato, 22 anni di Grosseto, è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di aver partecipato a un episodio legato ai gruppi di attivisti. La decisione ha suscitato molte polemiche, soprattutto tra chi chiede punizioni più dure. Intanto, il ministro Salvini commenta duramente: “Vergogna”. La situazione resta calda e le reazioni si moltiplicano.

È stato disposto il regime degli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto, fermato dalla Digos con l’accusa di aver partecipato all’aggressione a un agente di polizia avvenuta a Torino lo scorso 31 gennaio, al termine del corteo a sostegno di Askatasuna. Il provvedimento è stato deciso da un giudice per le indagini preliminari del tribunale, al termine dell’udienza di convalida, nel corso della quale il giovane ha reso spontanee dichiarazioni. Dal provvedimento emerge che, pur non disponendo di un quadro definitivo, il gip ha ritenuto sussistenti elementi indiziari a carico del 22enne in relazione ai fatti contestati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Askatasuna, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma. Salvini: «Vergogna» Approfondimenti su Grosseto Gli Askatasuna Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma. Salvini: «Vergogna» La notizia sta facendo il giro della città. Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma La polizia ha disposto gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma Ultime notizie su Grosseto Gli Askatasuna Argomenti discussi: Scontri Askatasuna, domiciliari per presunto aggressore del poliziotto. Torino, corteo Pro Askatasuna: ai domiciliari Angelo Simionato, presunto aggressore dell'agente di poliziaSono stati scarcerati con obbligo di firma altri due dei tre arrestati per gli incidenti di Torino. Si tratta di Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati arrestati per resistenza a pubblico ... tg.la7.it Il corteo pro Askatasuna e gli scontri di Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due già liberi (ma con obbligo di firma)Scontri di Torino, arriva la decisione del gip: due degli arrestati scarcerati con obbligo di firma. Sono i fermati per resistenza a pubblico ufficiale ... affaritaliani.it La Stampa. . Arresti domiciliari per Angelo Francesco Simionato, il 22enne che ha preso parte all’aggressione del poliziotto Alessandro Calista durante il corteo per Askatasuna, sabato 31 gennaio. Obbligo di firma per il 35enne e il 31enne accusati di aver lan - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.