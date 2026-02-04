Askatasuna centrosinistra unito | Condanna scontri più fondi ad agenti no ‘leggi speciali'
Il centrosinistra si unisce in una posizione chiara sulla recente ondata di violenze. In una nota congiunta, i leader di Askatasuna condannano fermamente gli scontri e chiedono di aumentare i fondi alle forze di polizia, anche con il rientro degli agenti dai centri in Albania. Escludono categoricamente l’uso di 'leggi speciali' o decreti d’urgenza che possano limitare il diritto di manifestare, ritenendo che sia fondamentale rispettare le libertà costituzionali. La linea è quella di rafforzare i pres
(Adnkronos) – "Ferma condanna delle violenze", proposte per "a rafforzare i presìdi di polizia" compreso il rientro degli agenti dai centri in Albania, no a 'leggi speciali', tramite decretazione d'urgenza o qualsivoglia iniziativa legislativa, che preveda una "limitazione del diritto costituzionalmente garantito di manifestazione del proprio pensiero attraverso provvedimenti amministrativi limitativi della libertà personale".
Scontri Torino, la bozza di risoluzione del centrodestra: “Ferma condanna, solidarietà ad agenti”
Il Senato condanna duramente le violenze avvenute a Torino durante le manifestazioni.
Agenti ICE, gli stati democratici pensano a leggi speciali
In Minnesota, gli agenti ICE hanno usato metodi che non sono stati ufficialmente approvati.
Askatasuna, Piantedosi oggi in Senato. Scontro con le opposizioni, Meloni rilancia su unitàComunicazioni del ministro dopo le polemiche sull'intervento alla Camera. Ed è botta e risposta Meloni-Schlein sull'appello all'unità ... adnkronos.com
Torino: Risposta Politica agli Scontri Durante la ManifestazioneLa violenza a Torino ha suscitato reazioni unanimi nel panorama politico, con appelli per una condanna collettiva e un forte impegno per la sicurezza pubblica. notizie.it
Romano (Siulp): “Su Askatasuna il centrosinistra è ambiguo. Basta ideologia se si parla di sicurezza”. Di Riccardo Carlino - facebook.com facebook
