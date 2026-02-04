Askatasuna centrosinistra unito | Condanna scontri più fondi ad agenti no ‘leggi speciali'

Il centrosinistra si unisce in una posizione chiara sulla recente ondata di violenze. In una nota congiunta, i leader di Askatasuna condannano fermamente gli scontri e chiedono di aumentare i fondi alle forze di polizia, anche con il rientro degli agenti dai centri in Albania. Escludono categoricamente l’uso di 'leggi speciali' o decreti d’urgenza che possano limitare il diritto di manifestare, ritenendo che sia fondamentale rispettare le libertà costituzionali. La linea è quella di rafforzare i pres

(Adnkronos) – "Ferma condanna delle violenze", proposte per "a rafforzare i presìdi di polizia" compreso il rientro degli agenti dai centri in Albania, no a 'leggi speciali', tramite decretazione d'urgenza o qualsivoglia iniziativa legislativa, che preveda una "limitazione del diritto costituzionalmente garantito di manifestazione del proprio pensiero attraverso provvedimenti amministrativi limitativi della libertà personale".

