Askatasuna centrosinistra unito | Condanna scontri più fondi ad agenti no a ‘leggi speciali'

Il centrosinistra si divide poco dopo le violenze di ieri. Askatasuna condanna gli scontri, ma rifiuta le leggi speciali e le restrizioni sulla libertà di manifestare. Chiedono più fondi per le forze di polizia e il rientro degli agenti dall’Albania, ma sono chiari: nessuna misura che limiti i diritti costituzionali. La questione resta calda, e le tensioni non si placano.

(Adnkronos) – "Ferma condanna delle violenze", proposte per "a rafforzare i presìdi di polizia" compreso il rientro degli agenti dai centri in Albania, no a 'leggi speciali', tramite decretazione d'urgenza o qualsivoglia iniziativa legislativa, che preveda una "limitazione del diritto costituzionalmente garantito di manifestazione del proprio pensiero attraverso provvedimenti amministrativi limitativi della libertà personale". Sono i punti salienti della risoluzione unitaria di Pd, M5S, Avs e Iv presentata al Senato per le comunicazioni del ministro Matteo Piantedosi sui fatti di Torino.

