Askatasuna | Azione stop manifestazioni promosse da chi già responsabile violenze

Askatasuna ha deciso di fermare le manifestazioni che erano state promosse da chi ha già avuto responsabilità nelle violenze. Domani a Roma, il movimento annuncia che non scenderà in piazza, lasciando spazio a un’azione più mirata. La decisione arriva dopo le tensioni degli ultimi giorni e la volontà di evitare che le proteste degenerino ancora. Nel frattempo, Azione ha presentato una sua proposta di risoluzione sul tema delle comunicazioni del ministro Piantedosi, distinguendosi così dalle altre opposizioni.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Azione, a differenza delle altre opposizioni, ha presentato una sua risoluzione sulle comunicazioni del ministro Matteo Piantedosi. Un testo in cui Azione "condanna le violenze compiute nel corso della manifestazione del 31 gennaio a Torino e le responsabilità politiche e morali di quanti l'hanno convocata e hanno consentito che si svolgesse, senza dichiarare preventivamente che qualunque violenza non sarebbe stata tollerata e giustificata, come purtroppo è avvenuto, come un'espressione di legittima resistenza politica e sociale e sarebbe stata contrastata, d'intesa con le forze dell'ordine, da parte degli stessi organizzatori". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il presidente della Camera, Violante, ha criticato duramente il movimento Askatasuna e chi minimizza o giustifica le azioni violente.

Una manifestazione di Askatasuna si trasforma in una scena di caos e violenza.

