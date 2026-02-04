Askatasuna Angelo Simionato ai domiciliari dopo gli scontri | scarcerati Matteo Campaner e Pietro Desideri

Angelo Simionato è finito agli arresti domiciliari dopo gli scontri di Torino del 31 gennaio. La polizia ha anche scarcerato Matteo Campaner e Pietro Desideri, coinvolti nelle proteste. Simionato è accusato di aver partecipato a lesioni a pubblico ufficiale e resistenza. La situazione resta tesa, e le indagini continuano a ritmo serrato.

Dopo gli scontri del 31 gennaio a Torino durante il corteo di solidarietà ad Askatasuna, arrivano le prime decisioni giudiziarie. Il gip ha disposto gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, mentre ha ordinato la scarcerazione con obbligo di firma per Matteo Campaner e Pietro Desideri. Decisione che ha portato il ministro Salvini a rispondere: “Già a piede libero, vergogna“. Dall’opposizione gli fa eco Bonelli, che condanna i violenti e che chiede di non strumentalizzare i fatti. Angelo Simionato ai domiciliari Matteo Campaner e Pietro Desideri scarcerati Il commento di Salvini e la replica di Bonelli Angelo Simionato ai domiciliari È stato posto agli arresti domiciliari Angelo Simionato, 22 anni, originario della provincia di Grosseto, arrestato dalla Digos per i fatti del 31 gennaio a Torino, durante il corteo di solidarietà ad Askatasuna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Angelo Simionato, il 22enne di Grosseto coinvolto nell'aggressione al poliziotto Alessandro Calista durante la protesta per Askatasuna, è stato messo agli arresti domiciliari dal giudice di Torino.

Questa mattina a Torino, tre uomini sono usciti dal carcere Lorusso e Cutugno dopo aver passato una settimana in cella.

