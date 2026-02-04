Ascolti tv benissimo L’Invisibile tonfo per Io sono Farah

Questa sera gli ascolti televisivi premiano L’Invisibile, che conquista il primo posto. La fiction di successo batte nettamente Io sono Farah, che invece raccoglie risultati deludenti. Anche De Martino si fa notare, con un buon riscontro di pubblico. La serata si è conclusa con una vittoria chiara per la produzione di Rai1.

Gli ascolti tv del 3 febbraio assegnano la vittoria a L’Invisibile, la fiction che racconta la cattura di Matteo Messina Denaro, che andrà in onda anche questa sera. Su Canale 5 pessimi ascolti per Io sono Farah. In access nuovo record per Stefano De Martino che torna a battere Gerry Scotti. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ieri sera, su Rai1, grande attenzione per “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato trasmesso “L’invisibile”, il programma più visto della serata.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, ascolti TV Djokovic-Sinner: bene ma non benissimo sul canale NOVE. I dettagli; Dominik Paris di nuovo sul podio, secondo posto in Coppa del Mondo ?di Crans Montana; Sanremo 2026: le pagelle dopo il primo ascolto delle 30 canzoni in gara; Ascolti TV | Martedì 3 Febbraio 2026. Benissimo L'Invisibile (23.7%), Io Sono Farah al 12.3%.

