Arturo Brachetti sul palco del Teatro di Villadossola con Solo

Sabato 7 febbraio, il Teatro La Fabbrica di Villadossola si riempie di magia con Arturo Brachetti in scena. La leggenda del quick change porta sul palco il suo spettacolo

Sabato 7 febbraio, alle 21, sul palco del Teatro La Fabbrica di Villadossola arriva Arturo Brachetti, la leggenda del quick change, con il suo spettacolo "Solo".Stupore, divertimento, emozioni. "Solo", il one man show di e con Arturo Brachetti, è ormai definito un classico senza tempo, con il suo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Per la stagione 20252026, il Teatro Umberto Giordano di Foggia ospiterà Arturo Brachetti con lo spettacolo ‘Solo – The Legend of quick-change’.

Arturo Brachetti torna a Roma con il suo spettacolo SOLO, un one man show che combina trasformismi e arti magiche.

