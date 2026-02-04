Artigiani timori per il futuro Ricerca Cna | Solo il 13% è ottimista Dazi e guerre pesano sull’export

L’indagine di Cna mostra un panorama preoccupante tra gli artigiani della zona. Solo il 13% di loro si dice ottimista sul futuro, mentre molti temono che i dazi e le tensioni internazionali continuino a frenare le esportazioni. Le imprese sono in allerta, con poche speranze di miglioramento nel breve termine.

L’incertezza e la preoccupazione sono gli stati d’animo che emergono da un’indagine sulle aspettative per il 2026 tra le imprese del territorio, realizzata dall’Area studi e ricerche di Cna Forlì-Cesena su un campione rappresentativo del tessuto produttivo. "Dai dati – spiega l’associazione – emerge come i giudizi negativi delle aziende si concentrino nelle regioni come la nostra a forte vocazione manifatturiera, a causa delle preoccupazioni diffuse sull’ export tra dazi e conflitti internazionali ". La grande incertezza è il comune denominatore delle risposte: il 58% delle imprese preferisce infatti non esprimere giudizi o previsioni e la provincia di Forlì-Cesena è allineata alla media nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

