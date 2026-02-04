Arteta si gode la trasferta a Wembley dopo aver aspettato anni affinché l’Arsenal arrivasse in finale

Mikel Arteta si gode il momento dopo aver visto l’Arsenal conquistare la finale della Coppa EFL. L’allenatore spagnolo ha detto di aver aspettato anni prima di arrivare a questo traguardo e ora si dice felice per la prestazione della squadra. I Gunners si preparano a sfidare il Manchester City o il Newcastle, in attesa di conoscere il loro avversario nella grande notte di Wembley.

2026-02-04 01:02:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I Gunners affronteranno il Manchester City o il Newcastle nella finale della Coppa EFL Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta afferma di aver apprezzato la prestazione della sua squadra che ha prenotato un posto nella finale della Coppa EFL martedì sera. I Gunners hanno superato i rivali londinesi del Chelsea in due gare, vincendo 3-2 allo Stamford Bridge prima di vincere 1-0 all’Emirates. È stato l’ex attaccante dei Blues Kai Havertz a segnare l’unico gol della partita nel secondo tempo, prima di puntare lo stemma dell’Arsenal per festeggiare, chiaro segno della sua lealtà nonostante la vittoria della Champions League con la sua ex squadra.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Arteta Finale

L’Arsenal conquista la finale di Wembley.