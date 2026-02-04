L’Arsenal conquista la finale di Wembley. Nella semifinale di ritorno all’Emirates Stadium, i Gunners battono il Chelsea 1-0 grazie a una rete di Havertz nel recupero. Il gol decide il match e permette ai padroni di casa di passare il turno, lasciando i Blues senza speranze di rimonta.

L’Arsenal è la prima finalista della Carabao Cup. All’Emirates Stadium i Gunners staccano il pass per l’atto conclusivo di Wembley superando il Chelsea anche nel match di ritorno: decide una rete di Kai Havertz in pieno recupero, che sigilla l’1-0 finale e spegne ogni speranza di rimonta dei Blues. La squadra di Mikel Arteta capitalizza al meglio il prezioso 3-2 ottenuto all’andata a Stamford Bridge, gestendo il forcing del Chelsea per poi colpire nel momento decisivo con l’ex della sfida. I Blues, nonostante una prova di orgoglio, non sono riusciti a scardinare il muro difensivo dell’Arsenal, arrendendosi definitivamente al 91?. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Arsenal a Wembley: Havertz abbatte il Chelsea nel finale

