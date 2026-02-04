A Forlimpopoli si apre una polemica sulla scelta del sindaco di affidare l’incarico di comunicazione istituzionale a un esperto esterno. L’opposizione critica la decisione, sostenendo che potrebbe essere un modo per controllare meglio le informazioni. La discussione si accende nel momento in cui si approfondiscono i motivi della nomina e l’impatto sulla trasparenza amministrativa.

A Forlimpopoli si apre un confronto politico che riguarda l’incarico per la comunicazione istituzionale conferito direttamente alle dipendenze del sindaco. A sollevare il caso è il gruppo consiliare di opposizione ‘La Nostra Città’, che ha presentato un’interpellanza rivolta alla sindaca Milena Garavini e alla Giunta per chiedere chiarimenti sulle motivazioni e sui costi della scelta. Nel documento, l’opposizione chiede di sapere perché l’Amministrazione abbia ritenuto prioritario istituire la figura di un "esperto di comunicazione alle dirette dipendenze del sindaco" e quali siano le somme precise destinate all’incarico, che hanno stimato aggirarsi tra i 35 e i 40 mila euro annui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva un ’esperto di comunicazione’. L’opposizione attacca la Garavini

Approfondimenti su Garavini Forlimpopoli

Oggi, durante il Consiglio Regionale a Napoli, il presidente della Campania, Roberto Fico, ha presentato ufficialmente la nuova Giunta regionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Garavini Forlimpopoli

Argomenti discussi: Arriva un ’esperto di comunicazione’. L’opposizione attacca la Garavini; ‘L’agente segreto’. Un film che dialoga con il tempo passato e presente; Mastocitosi sistemica indolente, con avapritinib beneficio mantenuto a lungo termine su sintomi e qualità di vita; Ciclone Harry, l'esperto: Un evento estremo ed eccezionale che ha combinato più fattori di rischio.

Ascoli, rinforzo per Tomei: arriva l'esperto GaluppiniASCOLI Tra calciomercato e campionato sono giorni intensi questi di gennaio in casa Ascoli. In campo la squadra deve riprendere il cammino di inizio stagione, sul mercato il ds Matteo Patti è alla ... corriereadriatico.it

Crisi d’impresa, arriva la guida per l’esperto della composizione negoziataDal Cndcec le regole di condotta per gli esperti della composizione negoziata: ecco gli standard di comportamento per guidare trattative, risanamento e continuità aziendale ... italiaoggi.it

Un portiere esperto per la #ProPatria: Andrea Sala torna a #Busto dopo una lunga carriera tra #SerieB e #SerieC. Arriva anche l'esterno sinistro Felicioli. Uscite: Dimarco saluta - facebook.com facebook