Arriva Mc Donald’s? L’opposizione chiede attenzione alla viabilità

Arriva un nuovo Mc Donald’s nel centro di Mondolfo. I residenti e le associazioni di zona chiedono attenzione alla viabilità, preoccupati dai possibili disagi. La minoranza, guidata da Anteo Bonacorsi, evidenzia che si tratta di un’opportunità di sviluppo, ma invita a valutare bene gli effetti sul traffico e sulla mobilità nel quartiere. La discussione è già calda, tra entusiasmo e timori.

Il previsto insediamento di due nuove attività commerciali, il Mc Donald’s e il maxi Eurospin, in sostituzione di quello già esistente, rappresenta senza dubbio un’opportunità di sviluppo e di servizi per il territorio – evidenzia il capogruppo di minoranza di Mondolfo, Anteo Bonacorsi (foto) –. Tuttavia, accanto a questi aspetti positivi, è necessario porre attenzione alle opere di viabilità connesse, tra cui la realizzazione della rotatoria tra la Statale 16 e la nuova traversa di collegamento con via Gagarin. "In fase di progettazione – aggiunge il leader di minoranza -, appare fondamentale tenere in debita considerazione l’orografia della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva Mc Donald’s? L’opposizione chiede attenzione alla viabilità Approfondimenti su McDonald s Mondolfo Mc Donald’s dona 120 menù agli ospiti del Patronato Ufficio Iat chiuso. L’opposizione chiede chiarimenti alla giunta Il servizio di informazione turistica di Recanati, situato nella chiesetta di San Pietrino, è stato chiuso, suscitando polemiche politiche. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su McDonald s Mondolfo Argomenti discussi: Arriva Mc Donald’s? L’opposizione chiede attenzione alla viabilità; Il miele bellunese arriva sulle tavole di McDonald's. De Carlo: 'Eccellenza pronta a conquistare i palati degli italiani'; Il miele bellunese arriva sulle tavole di McDonald's. De Carlo: Eccellenza pronta a conquistare i palati degli italiani; Apicoltura, il miele Dop delle Dolomiti arriva nei fast food di tutta Italia: Otto tonnellate nei locali. A Russi arriva un McDonald’s, apertura prevista tra fine estate e inizio autunnoA Russi arriva un McDonald's, apertura prevista tra fine estate e inizio autunno del 2026. Sarà prolungata la pista ciclabile ... ravennaedintorni.it Un McDonald’s a Russi. Via libera della GiuntaNascerà in via Gallignani angolo via Faentina Nord,nel comparto ’Campodoro 1’. La proprietà allungherà a sue spese la pista ciclabile già esistente. msn.com La nota di Mosca arriva dopo che lunedì il presidente americano Donald Trump aveva annunciato l’intenzione di ridurre i dazi all’India dal 25% al 18% in seguito alla decisione del premier indiano Narendra Modi di rinunciare alle importazioni di petrolio russo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.