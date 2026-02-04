Arrestato Ylenia Musella uccisa a coltellate e abbandonata davanti all’ospedale chi hanno fermato

Gli agenti hanno arrestato un uomo poco dopo l’omicidio di Ylenia Musella. La giovane donna è stata trovata davanti all’ospedale, con ferite da taglio e segnali di violenza sul volto. La lite è finita in tragedia in pochi minuti. La polizia sta lavorando per chiarire cosa sia successo e chi si trovi dietro questa morte.

La fine è arrivata in pochi istanti, al termine di una discussione degenerata in violenza. Una giovane donna è stata colpita alle spalle con un'arma da taglio, mentre il suo corpo mostrava segni evidenti di percosse, soprattutto al volto. Una ferita profonda, incompatibile con la sopravvivenza, che ha raggiunto organi vitali e non le ha lasciato scampo, nonostante la corsa disperata verso l'ospedale. Trasportata d'urgenza a bordo di un'auto privata, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile, ma la ragazza è morta durante il tragitto o immediatamente dopo l'arrivo in pronto soccorso.

