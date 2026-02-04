Arrestato il cugino di re Juan Carlos Francisco de Borbon von Hardenberg accusato di riciclaggio in Spagna

La polizia spagnola ha arrestato Francisco de Borbon von Hardenberg, cugino di secondo grado del re emerito Juan Carlos. L’uomo è stato fermato con l’accusa di riciclaggio. Le indagini sono ancora in corso e si attendono sviluppi sulla vicenda.

Il cugino del re emerito Juan Carlos è stato arrestato in Spagna. Francisco de Borbon von Hardenberg è coinvolto in una indagine condotta dalla polizia su una presunta organizzazione criminale dedita al narcotraffico e al riciclaggio di denaro. Il cugino del re emerito Juan Carlos è una delle quattro persone finite in manette. Arrestato in Spagna il cugino di Juan Carlos Le accuse nei confronti di Francisco de Borbon von Hardenberg Chi è Francisco de Borbon von Hardenberg, cugino di Juan Carlos Arrestato in Spagna il cugino di Juan Carlos L’indagine, coordinata dall’Audiencia Nacional, coinvolge anche l’ex capo della Unità di polizia economico-finanziaria (Udef). 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Arrestato il cugino di re Juan Carlos, Francisco de Borbon von Hardenberg accusato di riciclaggio in Spagna Approfondimenti su JuanCarlos Rey Letizia e Felipe di Spagna, scandalo a corte. Arrestato per narcotraffico il cugino Francisco de Borbon Un altro scandalo scuote la famiglia reale spagnola. Inchiesta su narcotraffico e riciclaggio in Spagna, arrestato il cugino del re emerito Juan Carlos I La polizia spagnola ha arrestato Francisco de Borbon von Hardenberg, il cugino del re emerito Juan Carlos I. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su JuanCarlos Rey Argomenti discussi: VIOLENTATA A 12 ANNI NELLA STANZA DA LETTO DAL CUGINO: ANCHE IL PADRE ARRESTATO PER LO STESSO REATO; A 14 anni violenta il cuginetto di 7. Il giudice: Genitori responsabili; Vieni a giocare alla Play, e violenta il cugino di 7 anni: genitori condannati a 300mila euro di risarcimento; Il boss di ‘ndrangheta Gregorio Bellocco è tornato a Rosarno in libertà vigilata. Inchiesta su narcotraffico e riciclaggio in Spagna, arrestato il cugino del re emerito Juan Carlos IArrestato dalla polizia spagnola Francisco de Borbon von Hardenberg, figlio del duca di Siviglia e cugino del re emerito Juan Carlos I ... fanpage.it Letizia e Felipe di Spagna, scandalo a corte. Arrestato per narcotraffico il cugino Francisco de BorbonFrancisco de Borbon, cugino di Re Felipe e Letizia, arrestato in Spagna nell’inchiesta su una rete di narcotraffico e riciclaggio di denaro ... dilei.it Arrestato dalla polizia spagnola Francisco de Borbon von Hardenberg, figlio del duca di Siviglia e cugino del re emerito Juan Carlos I - facebook.com facebook In un'intervista con @ellarguero Juan Carlos Ferrero è tornato a parlare di Carlos Alcaraz e non ha chiuso la porta per un'eventuale collaborazione futura insieme a Jannik Sinner: "Non posso dire che non lo allenerei... dovrei pensarci" "Ho avuto 4 offerte int x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.