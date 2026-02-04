Arrestato il cugino di re Juan Carlos Francisco de Borbon von Hardenberg accusato di riciclaggio in Spagna

Da virgilio.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia spagnola ha arrestato Francisco de Borbon von Hardenberg, cugino di secondo grado del re emerito Juan Carlos. L’uomo è stato fermato con l’accusa di riciclaggio. Le indagini sono ancora in corso e si attendono sviluppi sulla vicenda.

Il cugino del re emerito Juan Carlos è stato arrestato in Spagna. Francisco de Borbon von Hardenberg è coinvolto in una indagine condotta dalla polizia su una presunta organizzazione criminale dedita al narcotraffico e al riciclaggio di denaro. Il cugino del re emerito Juan Carlos è una delle quattro persone finite in manette. Arrestato in Spagna il cugino di Juan Carlos Le accuse nei confronti di Francisco de Borbon von Hardenberg Chi è Francisco de Borbon von Hardenberg, cugino di Juan Carlos Arrestato in Spagna il cugino di Juan Carlos L’indagine, coordinata dall’Audiencia Nacional, coinvolge anche l’ex capo della Unità di polizia economico-finanziaria (Udef). 🔗 Leggi su Virgilio.it

arrestato il cugino di re juan carlos francisco de borbon von hardenberg accusato di riciclaggio in spagna

© Virgilio.it - Arrestato il cugino di re Juan Carlos, Francisco de Borbon von Hardenberg accusato di riciclaggio in Spagna

Approfondimenti su JuanCarlos Rey

Letizia e Felipe di Spagna, scandalo a corte. Arrestato per narcotraffico il cugino Francisco de Borbon

Un altro scandalo scuote la famiglia reale spagnola.

Inchiesta su narcotraffico e riciclaggio in Spagna, arrestato il cugino del re emerito Juan Carlos I

La polizia spagnola ha arrestato Francisco de Borbon von Hardenberg, il cugino del re emerito Juan Carlos I.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su JuanCarlos Rey

Argomenti discussi: VIOLENTATA A 12 ANNI NELLA STANZA DA LETTO DAL CUGINO: ANCHE IL PADRE ARRESTATO PER LO STESSO REATO; A 14 anni violenta il cuginetto di 7. Il giudice: Genitori responsabili; Vieni a giocare alla Play, e violenta il cugino di 7 anni: genitori condannati a 300mila euro di risarcimento; Il boss di ‘ndrangheta Gregorio Bellocco è tornato a Rosarno in libertà vigilata.

arrestato il cugino diInchiesta su narcotraffico e riciclaggio in Spagna, arrestato il cugino del re emerito Juan Carlos IArrestato dalla polizia spagnola Francisco de Borbon von Hardenberg, figlio del duca di Siviglia e cugino del re emerito Juan Carlos I ... fanpage.it

arrestato il cugino diLetizia e Felipe di Spagna, scandalo a corte. Arrestato per narcotraffico il cugino Francisco de BorbonFrancisco de Borbon, cugino di Re Felipe e Letizia, arrestato in Spagna nell’inchiesta su una rete di narcotraffico e riciclaggio di denaro ... dilei.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.