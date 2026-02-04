Arona ospita mostra su Giannini | l’eredità di un uomo che trasformò il denaro in opportunità per tutti

Arona si anima con una mostra dedicata a Giannini. Dal 5 al 11 febbraio, il centro storico si riempie di visitatori interessati alla storia di un uomo che ha saputo usare il denaro per creare opportunità. Tra i vicoli antichi e i portici affacciati sul lago, si ripercorre il suo percorso e il modo in cui ha lasciato un’impronta nella comunità locale.

Arona, piccolo borgo sul lago Maggiore, si risveglia in questi giorni a ritmo di storia americana. Dal 5 al 11 febbraio, nel cuore del centro storico, tra i vicoli antichi e i portici che affacciano sulle acque limpide del lago, si apre una mostra che non parla solo di arte o di memoria, ma di un sogno: quello di un uomo che trasformò il denaro in possibilità. Il protagonista è Amadeo Peter Giannini, un nome che in Italia non è ancora nei libri di scuola, ma che in California ha il valore di un fondatore. Nato nel 1870 a San Francisco da genitori italiani, Giannini non fu solo un banchiere: fu un rivoluzionario del credito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arona ospita mostra su Giannini: l’eredità di un uomo che trasformò il denaro in opportunità per tutti Approfondimenti su Giannini LagoMaggiore L’eredità di Suor Thévenin. La rivoluzione silenziosa che trasformò in modello l’emancipazione femminile L’eredità di Suor Thévenin rappresenta un esempio di impegno silenzioso ma significativo nell’ambito dell’emancipazione femminile. Omaggio a Cioni, l’uomo che trasformò la notte Omaggio a Cioni, l’uomo che trasformò la notte a Montecatini Terme. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giannini LagoMaggiore Argomenti discussi: Weekend sul Lago Maggiore: tra mostre, teatro e tuffi ghiacciati. ARONA – MOSTRA, CONVEGNO E SPETTACOLO TEATRALE SU UNA FIGURA STRAORDINARIA CHE HA “CAMBIATO IL MONDO” Dal 5 all’11 febbraio 2026 Arona ospita una mostra imperdibile dedicata ad Amadeo Peter Giannini, il più visionario e gener - facebook.com facebook

