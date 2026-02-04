Arianna Meloni alza la voce e invita i suoi a non mollare. Nella capitale, il centrodestra si prepara a sfidare la sinistra di Gualtieri, convinto che si possa ancora vincere. Meloni non nasconde l’ambizione di conquistare Roma, nonostante le difficoltà sul campo. La sfida è aperta.

«A Roma vogliamo, possiamo e dobbiamo vincere»: Arianna Meloni non ci sta a dare per persa Roma nonostante la macchina da guerra già messa in campo dalla sinistra per il sindaco uscente Roberto Gualtieri. Il suo intervento alla riunione del coordinamento romano di Fratelli d’Italia ha galvanizzato il partito, in vista delle elezioni che si terranno nella primavera 2027. Il capo della segreteria politica nazionale di FdI, come emerge dalle indiscrezioni raccolte dal quotidiano romano Il Messaggero, nella riunione che si è tenuta lunedì pomeriggio in un albergo romano, davanti a un centinaio di esponenti di FdI, ha circostanziato le aree d’intervento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Arianna Meloni dà la carica al coordinamento romano di FdI: “Possiamo vincere anche nella Capitale”

Approfondimenti su Roma Meloni

Arianna Meloni sottolinea il ruolo centrale di Fratelli d'Italia come partito della Nazione, evidenziando il carisma di Giorgia Meloni come elemento distintivo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Meloni

Argomenti discussi: Arianna Meloni dà la scossa per le elezioni di Roma: Possiamo vincere anche qui; Il sacrestano decoratore di San Lorenzo in Lucina: Io ritraggo chi voglio, come già Caravaggio; Bruno Valentinetti, il restauratore di San Lorenzo in Lucina: Meloni nell'affresco? Che sia lei lo dite voi... Io ho solo ricalcato quel che c'era prima; Fdi con Azione studentesca: I docenti fanno propaganda.

Arianna Meloni dà la scossa per le elezioni di Roma: «Possiamo vincere anche qui»La sveglia la suona Arianna Meloni un lunedì pomeriggio all’Eur. L’altro ieri, alle cinque e mezza all’hotel dei Congressi di viale Shakespeare, si ... ilmessaggero.it

Arianna Meloni contro La Russa e Santanché: la Lombardia è il fiammiferoLa Fiamma di Ignazio La Russa contro il fiammifero di Arianna Meloni. Attenzione, non è una storia di regione e non è neppure la semplice sfiducia a un consigliere sconosciuto di FdI. Sono le primarie ... ilfoglio.it

Il rebus è capire chi sia l’altro volto raffigurato nel dipinto. C’è chi immagina sia l’ex premier Giuseppe Conte e chi pensa ad Arianna Meloni, la sorella della premier. Valentinetti nega e racconta: "Era una mia vecchia fiamma, molto più giovane di me" facebook