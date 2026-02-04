Arezzo Dezi non gioca più Farà il collaboratore del ds Cutolo

Arezzo cambia volto. Jacopo Dezi smette di giocare e diventa collaboratore del direttore sportivo Cutolo. L’ex centrocampista, che tra pochi giorni compirà 34 anni, ha deciso di lasciare il campo e iniziare una nuova avventura nel ruolo di dirigente. La scelta sorprende i tifosi, ma Dezi ha già le idee chiare su come affrontare questa fase.

Svolta tecnica nell'Arezzo. Jacopo Dezi, 34 anni fra pochi giorni, sveste i panni del giocatore e indossa quelli del dirigente. La società ha comunicato che entrerà a far parte dell'area tecnica, iniziando un nuovo percorso professionale come collaboratore al fianco del direttore sportivo Nello.

