Arezzo Dezi non gioca più Farà il collaboratore del ds Cutolo

Da arezzonotizie.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo cambia volto. Jacopo Dezi smette di giocare e diventa collaboratore del direttore sportivo Cutolo. L’ex centrocampista, che tra pochi giorni compirà 34 anni, ha deciso di lasciare il campo e iniziare una nuova avventura nel ruolo di dirigente. La scelta sorprende i tifosi, ma Dezi ha già le idee chiare su come affrontare questa fase.

Svolta tecnica nell’Arezzo. Jacopo Dezi, 34 anni fra pochi giorni, sveste i panni del giocatore e indossa quelli del dirigente. La società ha comunicato che entrerà a far parte dell’area tecnica, iniziando un nuovo percorso professionale come collaboratore al fianco del direttore sportivo Nello.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Approfondimenti su Arezzo Dezi

Un attaccante esterno per l’Arezzo. Cutolo mette a segno il colpo Arena

L'Arezzo si prepara ad accogliere Alessandro Arena come nuovo attaccante esterno.

Cutolo promuove l’Arezzo: "Ora quattro acquisti"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Arezzo Dezi

Argomenti discussi: L'Arezzo gioca a Guidonia, Bucchi in emergenza per il ruolo di terzino destro; Arezzo, una serata per diventare grandi sul campo di Guidonia; Partitaccia a Guidonia. Arezzo senza occasioni, Venturi para un rigore. Il punto non è da buttare; Mercato chiuso. Preso Di Chiara, Meli al Crotone. Nulla di fatto per Perrotta, due esuberi in rosa.

Arezzo, Dezi lascia il calcio giocato: futuro nell'area tecnica del clubL’Arezzo comunica che Jacopo Dezi entrerà a far parte dell’area tecnica del club, iniziando un nuovo percorso professionale come collaboratore al fianco del ... tuttoc.com

Dezi appende le scarpette al chiodo, ma non lascia Arezzo: affiancherà il ds CutoloDopo un anno con la maglia dell’Arezzo, con cui ha disputato 12 gare nella passata stagione mentre non è mai sceso in campo in questa stagione,. tuttomercatoweb.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.