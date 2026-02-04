Arcobaleno dopo la pioggia illumina piazza De Ferrari in un’atmosfera colorata e suggestiva

Questa sera a Genova, piazza De Ferrari si è tinta di colori con un grande arcobaleno. Dopo un pomeriggio di pioggia e temporale, un arco perfetto ha illuminato il cielo, creando un’atmosfera suggestiva. La gente si ferma a guardare, affascinata dalla scena rara e bella. La luce si riflette sull’acqua e sul pavimento della piazza, regalando un momento di magia ai presenti.

Un arcobaleno perfetto si è materializzato sopra la piazza De Ferrari a Genova, nel cuore della serata del 4 febbraio 2026, dopo un pomeriggio di temporale. La scena, sorprendente e suggestiva, è stata immortalata in un’immagine diffusa dai social media, in particolare su Facebook dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ha commentato: “Questa sera Genova ci regala uno spettacolo straordinario”. L’evento, avvenuto poco prima del tramonto, con i primi bagliori del sole, ha trasformato il centro storico della città in una cartolina vivida. L’arcobaleno, largo e nitido, si è esteso con una precisione quasi magica sulle facciate degli edifici, tra cui il Palazzo del Lavoro, e ha incorniciato la fontana centrale della piazza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo la pioggia, l’arcobaleno ha dipinto il cielo sopra piazza De Ferrari.

