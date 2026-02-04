Araujo torna al gol con il Barcellona e ringrazia una persona | Mi ha trattato in modo spettacolare

Dopo aver superato problemi di salute mentale, Araujo torna in campo dal primo minuto e segna il suo primo gol con il Barcellona contro l'Albacete. È un momento importante per il difensore, che ringrazia pubblicamente una persona speciale per averlo trattato in modo spettacolare. La sua prestazione riaccende le speranze dei tifosi catalani, pronti a vederlo riprendersi e tornare ai livelli di prima.

Il difensore del Barcellona dopo essersi fermato a causa di problemi di salute mentale è tornato a giocare dal primo minuto e ha segnato contro l'Albacete. Araujo dopo la partita era raggiante ed ha ringraziato il tecnico Flick.🔗 Leggi su Fanpage.it

Araujo torna ad allenarsi dopo un mese di assenza per motivi personali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Araujo inventato centravanti: gol al 93’ e il Barcellona stende il GironaIl calcio cambia, ma ci sono vecchie regole che valgono sempre: mandare un difensore centrale e fare il centravanti, per esempio. Flick di fronte all’impotenza del suo Barça al 79’ ha fatto entrare ... gazzetta.it

