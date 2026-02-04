Apre il Villaggio olimpico

Questa mattina è stato ufficialmente aperto il Villaggio olimpico. Le strade sono piene di colori, bandiere e persone da tutto il mondo. Gli atleti, i volontari e i tifosi si muovono tra luci e allegria, creando un’atmosfera festosa. È un luogo che trasmette energia e speranza, più accogliente di quanto sembri dall’esterno. Un vero e proprio piccolo paradiso dedicato agli sportivi e ai visitatori.

Siamo nell'area di riqualificazione dello Scalo ferroviario di Porta Romana, nella parte sud della città dove negli ultimi anni alcune zone sono già state riconvertite, come la Fondazione Prada e il nuovo Campus della Università Bocconi. Si arriva in auto dopo una gimkana fra cantieri, zone rosse e viabilità modificata ma alle 9 del mattino in quei 60.

