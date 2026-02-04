Human Right Watch accusa l’Italia di adottare un approccio troppo duro nei confronti dei migranti. Nell’ultimo rapporto pubblicato, l’organizzazione sottolinea come le politiche italiane, spesso basate su misure repressive, abbiano portato a condizioni di disagio e a pratiche che limitano i diritti fondamentali degli immigrati. La denuncia arriva in un momento di tensione crescente sulle politiche migratorie nel paese.

Human Right Watch, una delle organizzazioni non governative internazionali più influenti dedicate alla difesa e alla promozione dei diritti umani nel mondo, ha rilasciato il nuovo rapporto per il 2025 e puntato il dito contro l’Italia per le sue politiche di contrasto all’immigrazione. In apertura scrive che l’Italia “ha adottato un approccio repressivo nel controllo della migrazione, detenendo in Albania persone in attesa di rimpatrio e ostacolando le operazioni umanitarie di soccorso in mare”. Si tratta di accuse molto forti, mosse da una organizzazione internazionale nei confronti di un governo, che ricalcano quasi integralmente le rimostranze che le Ong del Mediterraneo, operanti ormai quasi alla stregua di organismi politici di opposizione, muovono all’esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Approccio repressivo coi migranti”. Le accuse di Human Right Watch all’Italia

Approfondimenti su Human Right Watch

La Sea Watch 5 ha violato le regole e ora si trova sotto sequestro.

La nave Sea-Watch 5 ha soccorso 18 migranti che si trovavano a bordo di un barchino in difficoltà, in zona Sar libica.

