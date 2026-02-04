Approccio repressivo coi migranti Le accuse della Ong all' Italia

Human Right Watch critica l’Italia, accusandola di adottare un approccio troppo duro nei confronti dei migranti. La Ong ha pubblicato un rapporto in cui denuncia pratiche repressive e misure che, secondo loro, violano i diritti umani. L’Italia viene chiamata in causa per il modo in cui gestisce le frontiere e le operazioni di respingimento, con l’accusa di mettere in secondo piano le tutela delle persone in cerca di una vita migliore. La polemica si fa sempre più accesa, mentre le autorità italiane non hanno ancora commentato ufficialmente.

Human Right Watch, una delle organizzazioni non governative internazionali più influenti dedicate alla difesa e alla promozione dei diritti umani nel mondo, ha rilasciato il nuovo rapporto per il 2025 e puntato il dito contro l'Italia per le sue politiche di contrasto all'immigrazione. In apertura scrive che l'Italia "ha adottato un approccio repressivo nel controllo della migrazione, detenendo in Albania persone in attesa di rimpatrio e ostacolando le operazioni umanitarie di soccorso in mare". Si tratta di accuse molto forti, mosse da una organizzazione internazionale nei confronti di un governo, che ricalcano quasi integralmente le rimostranze che le Ong del Mediterraneo, operanti ormai quasi alla stregua di organismi politici di opposizione, muovono all'esecutivo.

