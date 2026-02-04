Apollo 13 quella volta che Ron Howard si ritrovò su di giri per errore sul set | Colpa dei farmaci
Ron Howard si trovò inaspettatamente sotto effetto di farmaci mentre girava il film
Il regista del lungometraggio con protagonista Tom Hanks, raccontò di essersi ritrovato accidentalmente drogato sul set del film. Ron Howard visse una disavventura imbarazzante sul set di Apollo 13, uno dei suoi film più acclamati degli anni '90. Il regista, vincitore di un premio Oscar, raccontò di un fatto accaduto durante le riprese di una scena all'interno di un aereo a gravità zero. La sequenza venne preparata per ricreare le scene ambientate nello spazio e Ron Howard era impegnato proprio nelle riprese di una scena all'interno dell'abitacolo insieme alla troupe e parte del cast che ha lavorato al film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Apollo 13
Ultime notizie su Apollo 13
