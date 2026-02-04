Ron Howard si trovò inaspettatamente sotto effetto di farmaci mentre girava il film

Il regista del lungometraggio con protagonista Tom Hanks, raccontò di essersi ritrovato accidentalmente drogato sul set del film. Ron Howard visse una disavventura imbarazzante sul set di Apollo 13, uno dei suoi film più acclamati degli anni '90. Il regista, vincitore di un premio Oscar, raccontò di un fatto accaduto durante le riprese di una scena all'interno di un aereo a gravità zero. La sequenza venne preparata per ricreare le scene ambientate nello spazio e Ron Howard era impegnato proprio nelle riprese di una scena all'interno dell'abitacolo insieme alla troupe e parte del cast che ha lavorato al film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Apollo 13, quella volta che Ron Howard si ritrovò su di giri per errore sul set: "Colpa dei farmaci"

Approfondimenti su Apollo 13

L'intera Hollywood è sotto shock per la tragica scomparsa di Rob Reiner e della moglie Michelle, vittime di un omicidio violento nella loro residenza a Brentwood, Los Angeles.

Da questa sera su Canale 5 va in onda “Colpa dei sensi”, la nuova serie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Apollo 13

Argomenti discussi: Quattro americani intorno alla Luna, ma la Cina insegue; Ho assistito al disastro dello shuttle Challenger dall’interno del Mission Management, 40 anni fa oggi; Artemis II oltre i limiti: l’umanità sta per battere un record spaziale che resisteva da 55 anni.

Apollo 13, quella volta che Ron Howard si ritrovò su di giri per errore sul set: Colpa dei farmaciIl regista del lungometraggio con protagonista Tom Hanks, raccontò di essersi ritrovato accidentalmente drogato sul set del film. movieplayer.it

Alle 21:20 “Cinderella Man - Una ragione per lottare” di Ron Howard con Russell Crowe, Renée Zellweger, Connor Price | L'ascesa del pugile James Braddock, sorretto dall'amore e dalla volontà negli anni della Grande Depressione. Da una storia vera facebook