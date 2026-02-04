Apicoltura biologica La arnie keniote a Ponte per rispettare Maia

A Ponte si cerca di rispettare Maia attraverso l’apicoltura biologica con arnie provenienti dal Kenya. Che si lavori come apicoltore o si abbia un semplice hobby, sempre più persone scelgono di mettere al centro il benessere delle api. La strada è quella di praticare un’api-cul-tura sostenibile, rispettando le api e l’ambiente.

Che vi ci si dedichi per mestiere o per hobby, fare apicoltura mettendo al centro il benessere delle api si può. L’esempio arriva da Ponte in Valtellina, dove Gianmario Folini, fondatore della Scuola Ambulante di Agricoltura Sostenibile e Claudia Angrisani, responsabile del progetto "Potere allo sciame" della medesima Scuola stanno lavorando proprio per far conoscere le " arnie orizzontali ", conosciute anche come "arnie keniote". "Negli ultimi anni l’apicoltura sta vivendo una profonda riflessione sul proprio modello economico e produttivo - ha spiegato Folini in un’intervista a Green Planner Magazine, testata per la quale tra l’altro collabora sui temi dell’agricoltura - Accanto alle tecniche più consolidate, cresce l’interesse verso sistemi alternativi che puntano a ridurre l’impatto sull’alveare e a rispettare maggiormente la biologia delle api.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Approfondimenti su Maia Api «L’arte dell’apicoltura tramandata dal nonno. Ora temo la Bergamo-Treviglio» A Desio la mostra (gratis) per i 50 anni dell'Ape Maia A Desio, in occasione del 50º anniversario dell'Ape Maia, si tiene una mostra gratuita dedicata a questa amata protagonista. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Maia Api Apicoltura biologica. La arnie keniote a Ponte per rispettare MaiaChe vi ci si dedichi per mestiere o per hobby, fare apicoltura mettendo al centro il benessere delle api si può. L’esempio arriva da Ponte in Valtellina, dove Gianmario Folini, fondatore della Scuola ... ilgiorno.it La Iris Ceramica salvaguarda l’apicoltura Arnie montate vicino ai capannoni industrialiLa classe II A ha incontrato il manager della Fondazione Iris Ceramica Group, Stefano Luconi, per parlare del progetto di apicoltura urbana, avviato lo scorso anno sul territorio di Sassuolo e ... ilrestodelcarlino.it Corso di Bio Apicoltura 2026 14 febbraio inizia un’esperienza unica nel suo genere: un corso completo di Bio Apicoltura in 9 stage pratici. Cosa rende speciale questo corso Tanta, tanta pratica sul campo: lavorerai direttamente con gli alveari durant - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.