AperiTrek nei colli del poeta
Durante il fine settimana, gli appassionati di natura e buon cibo potranno partecipare a
Sabato 21 Febbraio, escursione nei colli di Arquà con aperitivo finale in frantoio. Insieme alla guida Sara percorreremo uno dei sentieri più suggestivi dei Colli Euganei, imparando a leggere il paesaggio da una terrazza naturale unica e iconica: il Pianoro del Mottolone. Durante l'escursione non.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
