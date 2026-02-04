Antonio Caprarica si scaglia contro la sinistra e si fa sentire. Durante una manifestazione a Torino, alcuni manifestanti hanno aggredito un poliziotto, circondandolo e colpendolo con martelli in testa. La scena si è svolta sotto gli occhi di tutti, mentre i leader politici rimanevano in silenzio. Caprarica ha chiesto di poter parlare, ma la tensione in piazza è salita ancora di più.

Mentre il Pd urla allo scandalo per l’angelo con le fattezze di Giorgia Meloni realizzato da un restauratore nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, il “popolo della sinistra” in piazza a Torino aggredisce selvaggiamente un poliziotto, accerchiandolo e prendendolo a martellate in testa, nel sostanziale silenzio dei suoi principali referenti politici in Parlamento. Un weekend sconcertante riassunto alla perfezione da Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai che non ha mai nascosto le sue simpatie progressiste ma che forse in virtù dei tanti anni trascorsi all’estero riesce ad avere uno sguardo più disincantato e meno ideologico sulla realtà italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Antonio Caprarica prende a schiaffi la sinistra: "Fammi parlare!"

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

Crans-Montana torna al centro dell’attenzione a causa delle recenti notizie sulla vicenda di Antonio Caprarica, che ha sollevato dubbi sulla possibile presenza di corruzione.

Antonio Caprarica si sfoga in tv, infuriato con la sinistra.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

Argomenti discussi: Antonio Caprarica: La gaffe con l'allora principe Carlo, poi re. Resterò fuori dagli Usa finché ci sarà Trump. Non rifarei Ballando con le Stelle, ecco perché; Askatasuna, duro scontro tra Antonio Caprarica e Mirella Serri: Dov'era il servizio d'ordine? Li conosciamo dagli anni '70; Antonio Caprarica: Re Carlo? Al primo incontro feci una gaffe. Ho case in giro per il mondo. Ballando? Non lo rifarei più; Antonio Caprarica torna in libreria con Il Bullo sul presidente Trump.

Askatasuna, Antonio Caprarica una furia contro la sinistra: Ricordatevi Berlinguer, l'ordine pubblico democratico è cruciale!Askatasuna, Antonio Caprarica: Chi va a quel corteo o è un imbecille o è un irresponsabile. E siccome escludiamo che intellettuali, politici e sindacalisti presenti a quel corteo fossero imbecilli, ... la7.it

Scontri a Torino, Caprarica sbotta a La7: Chi è andato a quel corteo o è imbecille o irresponsabileBufera totale in diretta: Antonio Caprarica esplode contro la scrittrice Mirella Serr sugli scontri di Torino: Chi va a quei cortei o è imbecille o è irresponsabile. La sinistra si assuma le sue colp ... ilfattoquotidiano.it

Bufera totale in diretta: Antonio Caprarica esplode contro la scrittrice Mirella Serr sugli scontri di Torino: "Chi va a quei cortei o è imbecille o è irresponsabile. La sinistra si assuma le sue colpe" - Guarda il video - facebook.com facebook

Corteo per #Askatasuna, Antonio Caprarica furioso: " Intellettuali, politici e sindacalisti presenti a quel corteo sono degli irresponsabili!" #lariachetira x.com