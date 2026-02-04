Antonella Palmisano | Senza Maria Perez mi sarei ritirata dopo Parigi 2024 Avanti fino a Los Angeles 2028

Antonella Palmisano si apre a cuore aperto parlando delle sue sfide e dei sacrifici fatti per arrivare ai Giochi di Parigi 2024. La campionessa di marcia rivela che senza il sostegno di Maria Perez avrebbe pensato di ritirarsi subito dopo l’appuntamento francese. Ora guarda già avanti, con l’obiettivo di arrivare fino a Los Angeles 2028. La sua intervista è stata trasmessa sull’ultima puntata di OA Focus, il programma di OA Sport su YouTube.

Antonella Palmisano è stata l'ospite dell'ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La vincitrice della medaglia d'oro di Tokyo 2020 nei 20 km di marcia era presente assieme alla grande Maria Perez e ha toccato diversi argomenti a livello di rapporti personali tra le due campionesse e, nel complesso, sulla marcia. La marciatrice pugliese ha raccontato un aspetto particolare della sua carriera: " Sicuramente dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 ho vissuto un percorso non semplice. Il mio rapporto con Maria Perez è splendido e proprio lei mi ha dato la motivazione giusta per ripartire.

Antonella Palmisano e María Pérez sono due atlete che si sono fatte notare nella marcia, ma anche come amiche e rivali.

