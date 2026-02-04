antifascisti a parole e fascisti nei metodi

Sabato a Torino si è scatenata una vera e propria guerriglia tra i manifestanti di Askatasuna e le forze dell’ordine. I gruppi di antifascisti si sono scontrati con la polizia, che ha dovuto usare i mezzi di dispersione per fermare i tafferugli. La situazione è rimasta tesa per diverse ore, con alcune persone ferite e molti interventi di soccorso. La città si sveglia ora con ancora i segni di quella notte di tensione.

Gentile direttore Feltri, sabato a Torino c’è stata una vera e propria guerriglia tra i teppisti di Askatasuna e la nostra Polizia di Stato. Leggendo il Giornale di ieri noto nel commento del direttore Cerno il termine «fascismo rosso»; io chiedo che le cose vengano chiamate col loro nome. Non è «fascismo rosso», è comunismo. Il comunismo in tutto il mondo ha preso il potere con un colpo di Stato e con la violenza, il fascismo ha vinto le elezioni. Quelli di Askatasuna eccetera non sono «fascisti rossi», sono comunisti. Che forse è anche peggio. La violenza non è solo nell’estrema destra, ma anche - e forse di più nell’estrema sinistra; e chiamarli «fascisti» elimina la loro vera essenza: comunisti! Voi che siete un giornale con idee vicine alla destra di governo chiamateli col loro vero nome: comunisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

