Antifascisti a parole e fascisti nei metodi

Da ilgiornale.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato a Torino si è scatenata una vera e propria guerriglia tra i manifestanti di Askatasuna e le forze dell’ordine. I gruppi di antifascisti si sono scontrati con la polizia, che ha dovuto usare i mezzi di dispersione per fermare i tafferugli. La situazione è rimasta tesa per diverse ore, con alcune persone ferite e molti interventi di soccorso. La città si sveglia ora con ancora i segni di quella notte di tensione.

Gentile direttore Feltri, sabato a Torino c’è stata una vera e propria guerriglia tra i teppisti di Askatasuna e la nostra Polizia di Stato. Leggendo il Giornale di ieri noto nel commento del direttore Cerno il termine «fascismo rosso»; io chiedo che le cose vengano chiamate col loro nome. Non è «fascismo rosso», è comunismo. Il comunismo in tutto il mondo ha preso il potere con un colpo di Stato e con la violenza, il fascismo ha vinto le elezioni. Quelli di Askatasuna eccetera non sono «fascisti rossi», sono comunisti. Che forse è anche peggio. La violenza non è solo nell’estrema destra, ma anche - e forse di più nell’estrema sinistra; e chiamarli «fascisti» elimina la loro vera essenza: comunisti! Voi che siete un giornale con idee vicine alla destra di governo chiamateli col loro vero nome: comunisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

antifascisti a parole e fascisti nei metodi

© Ilgiornale.it - Antifascisti a parole e fascisti nei metodi

Approfondimenti su Torino Guerriglia

Così Mattarella archivia lo scontro fascisti/antifascisti

Il messaggio di Capodanno del presidente Mattarella offre una riflessione sulla situazione politica italiana, evidenziando un quadro di stabilità e progresso.

Questionario sui professori, le reazioni: "Basta schedature, sono metodi fascisti. Difendiamo la libertà di insegnamento"

Azione Studentesca, l’organizzazione studentesca di Gioventù Nazionale, ha distribuito un questionario nelle scuole della Romagna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Cori fascisti a Pisa dei tifosi romanisti. Mazzeo: una vergogna

Video Cori fascisti a Pisa dei tifosi romanisti. Mazzeo: una vergogna

Ultime notizie su Torino Guerriglia

Argomenti discussi: Fascismo e antifascismo: il dibattito che resta centrale; Reggio commemora Don Pasquino Borghi e altri otto antifascisti a 82 anni dalla fucilazione; Casapound, Cacciari: Io li avrei fatti entrare alla Camera e ci avrei discusso. Scintille con Lilli Gruber; L’antifascismo è mafia: bufera sul consigliere di FdI – Il caso a Piombino.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.