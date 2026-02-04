Animali | interrogazione Pd ' dopo Report governo chiarisca su abbattimento avicoli'

Questa mattina il governo ha ricevuto un’ulteriore richiesta di chiarimenti sulla gestione degli abbattimenti di animali negli allevamenti colpiti dall’influenza aviaria. La trasmissione Report ha mostrato immagini inedite che evidenziano come sono stati trattati gli animali, sollevando nuove preoccupazioni tra gli allevatori e le associazioni di settore. Il governo deve ora spiegare cosa intende fare per migliorare la situazione e garantire maggiore trasparenza.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La trasmissione Report ha mostrato in un servizio la gestione degli abbattimenti di animali negli allevamenti colpiti dall'emergenza influenza aviaria, con immagini inedite e di particolare gravità. Emergono modalità di abbattimento, che richiedono fra l'altro ingenti risorse pubbliche, in netto contrasto con le normative nazionali ed europee in materia di benessere animale, biosicurezza e contenimento della diffusione del virus, nonché con i protocolli che dovrebbero essere applicati sotto la supervisione dei servizi veterinari pubblici". Lo dichiarano le deputate del Pd Eleonora Evi e Patrizia Prestipino, che hanno presentato una interrogazione in commissione Affari sociali al ministro della Salute.

