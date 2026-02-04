Sabato prossimo ad Anguillara si terranno i funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. La cerimonia si svolgerà nella chiesa del paese, dove parenti e amici si raduneranno per l’ultimo saluto. La donna aveva 35 anni e la tragedia ha sconvolto l’intera comunità.

Sarà restituita a i suoi familiari la salma di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate il 9 gennaio 2026 e ritrovata cadavere diversi giorni dopo in un canneto dietro l'azienda del coniuge ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. La decisione della procura permetterà così ai parenti della donna di organizzare i funerali, previsti per sabato 7 febbraio., Pochi giorni dopo il delitto, quando Carlomagno è stato indagato e poi arrestato con l'accusa di femminicidio e occultamento di cadavere, Anguillara è stata scossa da un'altra tragedia. I genitori di Carlomagno, bersagliati per giorni dall'odio del web e scossi intimamente per la vergogna di quanto aveva commesso loro figlio, si sono tolti la vita insieme nel giardino della loro casa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Anguillara, via libera ai funerali di Federica Torzullo

Dopo settimane di silenzio e dolore, Anguillara Sabazia si prepara a salutare Federica Torzullo, la donna di 41 anni trovata morta il 9 gennaio.

A Anguillara Sabazia, la salma di Federica Torzullo sarà restituita alla famiglia.

Anguillara, il figlio della vittima sarà affidato ai nonni materni(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il Tribunale per i Minori di Roma confermerà l'affidamento ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, in qualità di tutore, del figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa a ... altoadige.it

