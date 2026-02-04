Anguillara disposta restituzione salma Federica Torzullo a famiglia | funerali sabato

A Anguillara Sabazia, la salma di Federica Torzullo sarà restituita alla famiglia. Dopo settimane di attesa, le autorità hanno dato il nulla osta per il funerale, che si terrà sabato. La donna è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno il 9 gennaio. Ora la famiglia può finalmente dare l'ultimo saluto.

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos è stato dato il nulla osta per la restituzione alla famiglia della salma di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, dal marito Claudio Carlomagno lo scorso 9 gennaio. I funerali della donna si dovrebbero tenere questo sabato. Ancora non si trova il coltello bilama che Carlomagno avrebbe utilizzato per uccidere sua moglie la mattina del 9 gennaio e che lo stesso avrebbe gettato lungo la statale braccianese in zona Osteria Nuova, come lui stesso aveva ammesso nell'interrogatorio di convalida del fermo lo scorso 21 gennaio.

