Angelo Meloni il restauratore cancella il volto | Chi me lo ha chiesto

Angelo Meloni ha deciso di cancellare il volto di un angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Il restauratore Bruno Valentinetti ha spiegato che l’intervento è stato richiesto dal Vaticano. La decisione ha sorpreso molti, considerando il forte somiglianza dell’angelo con Giorgia Meloni. La scena ha suscitato discussioni tra chi apprezza il restauro e chi ritiene sia un gesto discutibile.

"Me lo ha chiesto il Vaticano": il restauratore Bruno Valentinetti ha rivelato di aver cancellato il volto dell'angelo somigliante alla premier Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. Quel lavoro era frutto di un recente restauro e ha subito creato un certo scalpore per le fattezze secondo alcuni molto simili a quelle della presidente del Consiglio. L’immagine è stata coperta con della vernice, in attesa di un’ulteriore modifica. Nei giorni scorsi il responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma, Giulio Albanese, aveva spiegato che sul ripristino dell'opera "ancora non è stata presa una decisione", ma la "decisione sarà condivisa" tra l'ente proprietario della chiesa, il Fondo edifici di culto, la Soprintendenza italiana e lo stesso Vicariato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Ieri sera, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, un dipinto nella cappella del Crocifisso è stato modificato.

