Nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, un angelo raffigura il volto di Giorgia Meloni, scatenando polemiche sui social. Dopo le proteste, gli addetti ai lavori hanno coperto l’immagine con della vernice, lasciando però aperta la possibilità di una futura modifica. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, che aspettano di capire come si risolverà questa storia.

Dopo le polemiche nate nei giorni scorsi sul presunto volto della presidente del consiglio Giorgia Meloni raffigurato sull’ angelo della chiesa di San Lorenzo in Lucina dopo il restauro, l’immagine è stata coperta con della vernice, in attesa di un’ulteriore modifica. Nei giorni scorsi il responsabile della comunicazione del Vicariato di Roma, Giulio Albanese, aveva spiegato che sul ripristino dell’opera “ancora non è stata presa una decisione”, ma la “decisione sarà condivisa” tra l’ente proprietario della chiesa, il Fondo edifici di culto, la Soprintendenza italiana e lo stesso Vicariato. Il responsabile del restauro: “Ognuno ci vede quello che vuole”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Angelo con il volto di Giorgia Meloni, coperta l’opera a San Lorenzo in Lucina: le foto della modifica

A Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, un’installazione sorprende i passanti.

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina sono spuntati due angeli sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia.

