Angelo col volto di Meloni i meme più belli | da Renzi-David di Michelangelo alla Gioconda col volto di Schlein - GALLERY

Da ilgiornaleditalia.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La figura dell’angelo con il volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina continua a far discutere online. I meme si sprecano, alcuni la ritraggono come la Gioconda con il volto di Schlein, altri la paragonano a personaggi famosi come Renzi-David di Michelangelo. Gli utenti social si divertono a creare immagini che prendono di mira non solo Meloni, ma anche altri politici. La polemica sulla statua si accende sempre di più, tra battute e commenti ironici.

Sono tantissimi i meme che sono stati creati dagli utenti social per riderci su: molti prendono di mira non soltanto Meloni ma anche gli altri politici Il tema legato all'angelo col volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina continua a tenere banco. Stavolta però sono sta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

angelo col volto di meloni i meme pi249 belli da renzi david di michelangelo alla gioconda col volto di schlein gallery

© Ilgiornaleditalia.it - Angelo col volto di Meloni, i meme più belli: da Renzi-David di Michelangelo alla Gioconda col volto di Schlein - GALLERY

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Angelo col volto di Meloni in Chiesa?

La chiesa di San Lorenzo in Lucina al centro di una polemica.

Coperto l'angelo col volto della Meloni

Nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, è stato coperto il volto restaurato di un angelo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?; Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte; A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni? Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina.

angelo col volto diCoperto l'angelo col volto della MeloniE' stato coperto, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, il volto restaurato dell'angelo trovato somigliante alla premier Giorgia Meloni. Dopo le polemiche esplose per una denuncia de La ... rainews.it

Il restauratore cancella l’angelo col volto di Meloni: «Me lo ha detto il Vaticano»Il restauratore cancella l'angelo col volto di Meloni: «Me lo ha detto il Vaticano». Ammette si trattasse della premier. mam-e.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.