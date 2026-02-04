Angelo col volto di Meloni i meme più belli | da Renzi-David di Michelangelo alla Gioconda col volto di Schlein - GALLERY
La figura dell’angelo con il volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina continua a far discutere online. I meme si sprecano, alcuni la ritraggono come la Gioconda con il volto di Schlein, altri la paragonano a personaggi famosi come Renzi-David di Michelangelo. Gli utenti social si divertono a creare immagini che prendono di mira non solo Meloni, ma anche altri politici. La polemica sulla statua si accende sempre di più, tra battute e commenti ironici.
Sono tantissimi i meme che sono stati creati dagli utenti social per riderci su: molti prendono di mira non soltanto Meloni ma anche gli altri politici Il tema legato all'angelo col volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina continua a tenere banco. Stavolta però sono sta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Giorgia Meloni
Angelo col volto di Meloni in Chiesa?
La chiesa di San Lorenzo in Lucina al centro di una polemica.
Coperto l'angelo col volto della Meloni
Nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, è stato coperto il volto restaurato di un angelo.
Ultime notizie su Giorgia Meloni
Argomenti discussi: L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?; Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte; A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo; L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni? Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina.
Coperto l'angelo col volto della MeloniE' stato coperto, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, il volto restaurato dell'angelo trovato somigliante alla premier Giorgia Meloni. Dopo le polemiche esplose per una denuncia de La ... rainews.it
Il restauratore cancella l’angelo col volto di Meloni: «Me lo ha detto il Vaticano»Il restauratore cancella l'angelo col volto di Meloni: «Me lo ha detto il Vaticano». Ammette si trattasse della premier. mam-e.it
Giovedì 5 febbraio 2026 l’Auditorium Pina Renzi di Morciano di Romagna ospita uno spettacolo intenso, potente e sorprendente: Il medico dei maiali. Scritto e diretto da Davide Sacco, il testo – vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022 – porta in scena una - facebook.com facebook
Confronto interessante con David Parenzo a LA7 sullo scenario internazionale e su Trump. La dico chiara: sui dazi l’Europa deve reagire, non subire. Ditemi come la vedete voi, vi leggo x.com/i/broadcasts/1… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.